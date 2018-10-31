İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da drone ile trafik uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile trafik uygulaması gerçekleştirildi.


Merkez Karayolları Kavşağında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan trafik uygulamasında emniyet kemeri kullanmayan, cep telefonu ile konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler cezai işlemler uygulandı. Emniyet kemeri kullanmayan sürücülere 108 TL, kırmızı ışık ihlali ve telefon ile konuşan sürücülere de 235 TL para cezası kesildi. Yapılan uygulama kapsamında 30'a yakın araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.