Adıyaman'da drone ile trafik uygulaması yapıldı

Merkez Karayolları Kavşağında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan trafik uygulamasında emniyet kemeri kullanmayan, cep telefonu ile konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler cezai işlemler uygulandı. Emniyet kemeri kullanmayan sürücülere 108 TL, kırmızı ışık ihlali ve telefon ile konuşan sürücülere de 235 TL para cezası kesildi. Yapılan uygulama kapsamında 30'a yakın araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.