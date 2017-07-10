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10 Temmuz 2017 23:14

Adıyaman’da düğün salonunda kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da düğünde yaşanan kavgada 1 kişi darp neticesi yararlandı.

Adıyaman’da düğün salonunda kavga: 1 yaralı

10 Temmuz 2017 23:14

Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Malatya karayolu üzerindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreninde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.




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