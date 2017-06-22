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22 Haziran 2017 16:55

Adıyaman’da ‘Duman-1’ operasyonu yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ‘Duman-1’ operasyonu kapsamında çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ele geçirildi.

Adıyaman’da ‘Duman-1’ operasyonu yapıldı

22 Haziran 2017 16:55


Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyon kapsamında, bin 700 adet kaçak sigara, 18 adet ülkeye sokulması yasaklanan elektronik sigara, 60 adet ülkeye sokulması yasaklanan cep nargilesi, bin 500 dal ince pro, 7 bin dal tütün doldurulmuş satışa hazır makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak 11 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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