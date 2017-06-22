Adıyaman’da ‘Duman-1’ operasyonu yapıldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında, bin 700 adet kaçak sigara, 18 adet ülkeye sokulması yasaklanan elektronik sigara, 60 adet ülkeye sokulması yasaklanan cep nargilesi, bin 500 dal ince pro, 7 bin dal tütün doldurulmuş satışa hazır makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak 11 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.