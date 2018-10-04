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Adıyaman'da Dünya Emzirme Haftası kutlandı

Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası münasebeti ile emzirmeye dikkat çekmek için anneler ve anne adayları bilgilendirildi.


1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında anne sütünün teşviki ve emzirmenin özendirilmesi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi poliklinik binası hasta kabul biriminde stant kuruldu. Kurulan stantta hastaneye başvuran anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi ile emzirmenin yararları konularında eğitim verildi.

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