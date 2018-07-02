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02 Temmuz 2018 21:20

Adıyaman’da durakta şüpheli paket paniği

Adıyaman’da Valilik Konutu yakınlarındaki durakta bulunan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.

Adıyaman’da durakta şüpheli paket paniği

02 Temmuz 2018 21:20

Paketten tabak, ayna gibi eşyalar çıkarken, vatandaşların uyarılara aldırış etmeden telefonlarından canlı yayın yapması dikkat çekti.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı’nda Valilik Konutu yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonu önündeki durakta karton paketten şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak bomba imha uzmanına bilgi verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetler giyerek hazırladığı fünyeyi şüpheli pakete yerleştirdi. Bomba imha uzmanı fünyeyi yerleştirdiği esnada Atatürk Bulvarı ve bağlı cadde ve sokaklar polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Fünye ile kontrollü şekilde patlatılan paketten tabak, ayna, vazo gibi eşyalar çıkarken, patlatma esnasında çevredeki vatandaşların uyarılara rağmen cep telefonlarından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması dikkat çekti.




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