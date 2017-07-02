Adıyaman’da Ebabil kuşu bulundu

Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde oturan Ramazan Ardıç, sabah saatlerinde evinin damında hareketsiz bir şeklide yerde yatan siyah bir kuşu fark etti. Kuşun yorgun olduğunu düşünen Ramazan Ardıç, su ve ekmek kırıntılarını getirerek kuşu doyurmaya çalıştı. Belli bir süre kuşun uçmadığını gören Ramazan Ardıç’ın ailesi, kuşu evde beslemeye karar verdi.

Kuşu büyütüp daha sonra doğaya bırakacağını belirten Ramazan Ardıç, “Ben bu kuşu damda buldum. Sonra acıktığını ve susuz olduğunu anladım ve getirdim su verdim. Sonra bu kuşu internetten araştırdım. Ebabil kuşu olduğunu anladım. Ailem ile birlikte onu çok sevdik. Onu büyütüp daha sonra doğaya salacağız” ifadelerini kullandı.