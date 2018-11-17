Adıyaman'da ebelere eğitim verildi

Eğitime, il ve ilçe devlet hastanelerinde doğum hizmetlerinde aktif olarak hizmet veren 138 ebeye, 6 oturumda 40 saatlik eğitim verildi. Eğitimin kapanış programına Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Sağlık Yüksekokulunun akademik kadrosu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı personeli katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın bu iş birliği programlarını desteklemekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Aydın, 2018 yılında Adıyaman'da anne ölümü gerçekleşmemesinin mutlu olduğunu belirterek, gerek İl Sağlık Müdürlüğüne gerekse diğer paydaş kurumlara eğitim konularında destek vermeye hazır olduklarını ve bu yönde gelecek her türlü talebi değerlendireceklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ise, Bakanlığın talimatları doğrultusunda Adıyaman'da 2016 yılında başlatılan “Anne ve Bebek Ölümlerini Önlemeye Yönelik Acil Eylem Planı” kapsamının bir devamı olan bu eğitimin Üniversitenin akademisyen kadrosu tarafından verildiğini söyledi.

Erdoğan Öz, “Baştan sona interaktif gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda ebelerimizden olumlu geri bildirimler alınmıştır. ‘Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış' eğitimi Sağlık Tesislerimizde doğum hizmetlerinin güçlenmesi, anne ölümlerinin yaşanmaması, normal doğumun teşviki, gebe okullarını işlevinin artırılması, sezaryen oranlarının düşürülmesi, doğum sürecinde yapılacak aktivitelerin uygulanması, anne adaylarımıza ilgili personellerin tanıtılması açısında bu eğitimleri çok değerli buluyoruz. Personelimizin bilgi ve becerilerine katkı sağlayan bu tarz eğitimlere Adıyaman Sağlık Müdürlüğü olarak devam edeceğiz. Eğitime destek veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın'a, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunun değerli akademisyenlerine, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına ve katılım sağlayan sağlık tesislerimizin güzide ebelerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Kapanış sonunda teşekkür belgeleri ve katılım belgeleri takdim edildi.