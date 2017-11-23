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23 Kasım 2017 17:57

Adıyaman’da eğitim müzesi açıldı

Adıyaman’da, geçmişten günümüze eğitimi konu alan İl Eğitim Tarihi Müzesi açıldı.

Adıyaman’da eğitim müzesi açıldı

23 Kasım 2017 17:57


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) talimatıyla Adıyaman Lisesinde geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog ve fotoğrafların yer aldığı İl Eğitim Tarihi Müzesi açıldı.


Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, öğretmenler, okul müdürleri ve çok sayıda kişinin katıldığı törenle açılan müzenin, herkese ücretsiz açık olacağı belirtildi. Yapılan açılış töreninin ardından protokol üyeleri müze içerisinde gezerek müzede yer alan ürünleri tek tek inceledi.


Vali Yardımcısı Adem Kaya ile Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, açılışını yaptıkları İl Eğitim Tarihi Müzesinin hayırlara vesile olmasını dileyerek herkesi müzeyi gezmeye davet etti.




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