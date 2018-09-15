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Adıyaman'da ekmeğe zam yapıldı

Adıyaman’da pide ve somun ekmeğine 25 Krş zam yapılarak 1.

Adıyaman'da pide ve somun ekmeğine 25 Krş zam yapılarak 1.25 TL oldu.


Adıyaman Fırıncılar Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine ekmeğe zam yapılması için başvuruda bulundu. Odanın önerisini görüşen komisyon üyeleri ekmeğe zam yapılmasını onayladı. Adıyaman'da 200 gram pide ekmeği 1 TL'den 1.25'e, 220 gram somun ekmeği de 1 TL'den 1.25 TL'ye yükseltildi.


Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Türkiye'nin bir çok ketinde olduğu gibi çevre illerde de ekmeğe zam yapıldığını belirterek, ekmeğin ham maddelerine yapılan zamlar nedeniyle ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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