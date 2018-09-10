Adıyaman'da emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yapıldı

Vatandaşların emniyet kemeri takmaları ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları konusunda duyarlılığı artırmak amacı ile Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktaları gerçekleştirildi. Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalara takılan araç sürücüleri emniyet kemeri kullanmanın öneminden bahsederek cep telefonu kullanmada yaşanabilecek kazaları anlattılar. Polis ekipleri, emniyet kemeri kullanan ve direksiyon başında cep telefonu kullanmayan sürücülere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken kemer takmayan ve direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerin sıklıkla devam edeceği de belirtildi.