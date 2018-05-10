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10 Mayıs 2018 18:14

Adıyaman’da Engelliler Haftası kutlandı

Adıyaman’da düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlamaları büyük ilgi gördü.

Adıyaman’da Engelliler Haftası kutlandı

10 Mayıs 2018 18:14


Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından TPAO Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 80 Yıl Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon merkezinde kalan çocukların düzenlediği mehteran gösterisi büyük beğeni topladı. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin tiyatro ve tiyatro gösterileri katılımcıları kıyasıya güldürdü. Programda konuşan Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, “Engellilerimiz bizim için sadece belirli gün ve haftalarda değil, her gün hatırlanması ve şartlarının iyileştirilmesi gereken toplumumuzun önemli bir parçası olmuştur. Allah’a şükürler olsun ki insanların birbirine üstünlüğünün ancak takva noktasında olabileceğini bildiren ve bütün insanların eşit olduğunu her fırsatta dile getiren, bir dini inanca sahibiz. Önce insan diyen ve insanı eşrefi mahlûkat olarak yani yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir dini anlayışımız var. Söz konusu çocuk, kadın, yaşlı, engelli dahası dezavantajlı vatandaşlarımız olunca herşeyi seferber eden hükümetimiz sessiz bir devrim gerçekleştirerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını kurarak taçlandırmıştır. Şükürler olsun ki engelli vatandaşlarımızı önemseyen resmi bir anlayışımız, bir devletimiz, bir hükumetimiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla sürdürülen bir yönetim anlayışımız var” diye konuştu.


Programa Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, Garnizon Komutanı Ercan Atasoy, AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu, kurum müdürleri ve engelli yakınları katıldı.




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