Adıyaman’da etkili iletişim teknikleri eğitimi

Günümüzde iletişim tüm sorunların çözümü ve hizmet kalitesinin artırılması konusunda büyük önem taşımaktadır ifadelerini kullanan Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Projenin amacı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelimize kendini tanımak, kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek, karsımızdakini etkin ve ilgi ile dinlemek, empati kurabilmek, hoşgörülü ve nazik olmak ve ön yargısız olmak, eleştirilere karsı açık olmak, beden dili, göz kontağı, hitap kurabilmek ve etkin iletişim becerileri kazandırmaktır. İnsanlarla hatalı iletişim kurmak is hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru ve etkili iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır. Etkili iletişim eğitimi ile katılımcıların, etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu eğitim programı sayesinde is hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlamaktadır. Kurumumuz birimlerinde ve diğer bağlı kuruluşlarda görevli olan idari amirler ile personelin, sporcular, Halk ve vatandaş ile sürekli diyalog içerisinde olmaları nedeniyle yapılan diyaloglarda vatandasın isteklerini tam olarak anlamak ve kendimizi daha iyi anlatmaktır. Bu Projemiz ile Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin sporcu, antrenör, spor camiası ve vatandaşla olan islerinin daha doğru, daha hızlı ve eksiksiz olarak yapılması sağlanacaktır” dedi.

Düzenlenen kurs sonrasında kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.