Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 09:25

Adıyaman’da ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 2 yaralı

Adıyaman’da, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.

Adıyaman’da ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 2 yaralı

14 Eylül 2017 09:25


Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi’nde bir ev sahibi ile kiracı arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi darp neticesi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların olay yerinden uzaklaşması sonrası olay yerine gelen ev sahibinin yakınları tarafından ikametin pencere ve kapı camları kırıldı. Camların kırılması üzerine olay yerine yeniden polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıslar olay yerinden hızla kaçarken polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak güvenlik önlemleri aldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç