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Adıyaman'da feci kaza : 1 ölü, 4 ağır yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde duvara çarparak 10 metreden aşağıya düşen otomobil, 60 metre boyunca takla attıktan sonra durabildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde duvara çarparak 10 metreden aşağıya düşen otomobil, 60 metre boyunca takla attıktan sonra durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Adıyaman'ın Besni ilçesine Karagüveç köyünde meydana geldi. Gaziantep'ten Adıyaman'ın Besni ilçesi Karagüveç köyüne taziye ziyaretine gelen kişileri taşıyan otomobil kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Karagüveç köyünde taziye için bulunan Recep Çelik, 45 YV 544 plakalı otomobilinin yakıtı bittiği için taziye evinden ayrılarak yakıt almaya gitti. Akaryakıt istasyonunda benzin aldıktan sonra taziye evine dönerken Karagüveç yolunun girişinde sürücü Çelik, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarpan otomobil, Karagüveç yolundan 10 metre aşağıda bulunan Adıyaman-Gaziantep yoluna düştü. Düşen otomobil yaklaşık 60 metre kadar takla attıktan sonra durabildi.


Kazada otomobilde bulunan Tayyip Hazar (14) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Recep Çelik, Furkan Aslan, Furkan Hazar ve Mustafa Salık ağır yaralandı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurtarma ekipleri geldi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak ambulanslarla önce Besni Devlet Hastanesine daha sonra ise durumları ağır olduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Hayatını kaybeden Tayyip Hazar'ın cenazesi ise Besni Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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