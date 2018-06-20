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20 Haziran 2018 12:45

Adıyaman’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da İl Özel İdaresine ait çöp kamyonunun takla atması sonucu yaşanan feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

20 Haziran 2018 12:45


Edinilen bilgilere göre, Mustafa E. idaresindeki İl Özel İdaresine ait 02 LF 324 plakalı çöp kamyonu Adıyaman’ın Kömür Beldesi’ne bağlı Kaş köyü mevkiinde rampadan aşağı indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan çöp kamyonu yol kenarında bulunan bir tepeye çarptıktan sonra taklalar atarak ters döndü. Feci kazada kamyon sürücüsü Mustafa E. yaralanırken kamyonda bulunan Mehmet Tepecik (42) ve Hakan Yapıcı (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olaydan sonra jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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