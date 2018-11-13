Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yapılan eş zamanlı operasyonda örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanan 9 kişiden 7'si yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 7 kişi Adıyaman Eğitim ver Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan henüz yakalanamayan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.