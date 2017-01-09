Adıyaman’da FETÖ operasyonunda 8 askeri personel gözaltına alındı

Adıyaman merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 8 askeri personel gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan askeri personellere operasyon düzenlendi. Adıyaman merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Samsun illerinde gerçekleştirilen operasyonda, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 rütbeli askeri personel gözaltına alındı.