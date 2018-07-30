Adıyaman’da fıkra gibi asfaltlama

İlginç görüntü, Haydar Efendi Caddesi 1. Çevreyolu Karayolları kavşağı yakınlarında kaydedildi. Adıyaman Belediyesi ekipleri daha önceden asfaltlama çalışmaları nedeniyle yola araç park edilmemesi konusunda uyarı yaptı. Onca uyarıya rağmen asfaltlamanın yapılacağı caddeye park eden otomobil ise çalışmalar yapılırken yerinden kaldırılamadı. Sahibi il dışında olan otomobilin çekici ile çekilmesi beklendi ancak otomobil çekilmedi.

Caddenin her tarafı belediye ekipleri tarafından asfaltlanırken, otomobilin park ettiği alan ve çevresi ise otomobilden dolayı asfaltlanamadı. Otomobilin bulunduğu yerin asfaltlanamaması ortaya ilginçbir görüntü çıkardı.