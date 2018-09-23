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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 7 Gözaltı

Adıyaman’da, polis ekiplerince bir ikamete yapılan fuhuş operasyonunda 2’si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, polis ekiplerince bir ikamete yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde bulunan bir ikamete Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında ikamet içerisinde bulunan 2'si kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. Fuhuş olayına karıştıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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