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30 Ağustos 2018 15:03

Adıyaman’da gaz sızıntısı paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Doğalgaz dağıtım şirketinin yaptığı çalışmalar esnasında zarar gördüğü iddia edilen doğalgaz borusundaki gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Adıyaman’da gaz sızıntısı paniğe neden oldu

30 Ağustos 2018 15:03


Edinilen bilgiye göre, Yenikent Türkiye Petrolleri karşısında doğalgaz dağıtım şirketinin yaptığı çalışmalar esnasında iddiaya göre yer altından geçmekte olan doğal gaz boru hattı zarar gördü. Gaz kokusu alan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Patlama ve yanma gibi ihtimaller üzerine vatandaşlar, durumu doğal gaz dağıtım şirketine, polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen gaz dağıtım şirketi görevlileri gazı keserek gaz sızdıran boruda çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri yolun bir yönünü trafiğe kapattı. Gaz sızıntısının kontrol altına alınmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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