Adıyaman'da Gaziler Günü kutlandı

Adıyaman'da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adıyaman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına il protokolü tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Sunulan çelenkler sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Gerçekleştirilen törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, gaziler, parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Yapılan tören sonrası il protokolü şehitliğe geçerek burada bulunan şehit mezarlarına karanfil bırakılarak şehit yakınları ile görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonrası şehitlikte dualar edildi.