Adıyaman’da gençlere yatırım

Göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği desteklerden dolayı her kesimden büyük takdir toplayan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun önerisiyle belediye meclisine sunulan ve Adıyaman Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısında oy birliğiyle kabul edilen üniversiteyi kazanan öğrencilere eğitim yardımında bulunma kararının hayata geçmesi için hazırlıklar tamamlandı.

3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan üniversite kayıtlarından hemen sonra başlayacak olan eğitim yardımı başvuruları hakkında bilgi veren ve geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, amaçlarının üniversiteyi kazanan öğrencilerin ihtiyaçlarına bir nebze olsun destek olmak olduğunu söyledi.

Başkan Kutlu, “İlimizde eğitimin kalitesini arttırmak için yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesinde de belirtildiği gibi belediyelerin öğrencilere gerekli desteği sağlaması kanunen belirlenmiştir. Bu çerçevede belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden, belediyemiz sınırları içerisindeki bir liseden mezun olan, hiçbir geliri olmayan ve üniversitelerin örgün eğitiminden birisini kazanan öğrencilerimize bir defaya mahsus olmak üzere eğitim yardımı vermek için meclis üyelerimizin de destekleriyle karar aldık. Bu kararımız tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olur inşallah. Bu vesileyle üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.

10-17 Eylül tarihleri arasında başvuruları almaya başlayacaklarını söyleyen belediye görevlileri, şartları uyan öğrencilerin yada yakınlarının başvuru için Adıyaman Belediyesi ana binasının giriş katında bulunan Beyaz Masa biriminden alacakları başvuru dilekçesini doldurup, istenen belgelerle birlikte başvurularını yapabileceklerini söyledi.

Şartları uyan her öğrenciye bin TL’ye kadar yapılacak olan eğitim yardımı için istenen belgelerin kimlik fotokopisi, belediye sınırları içerisindeki bir liseden almış olduğu diploma yada mezuniyet belgesinin aslı yada tasdikli örneği, 2018 yılı ÖSYM yerleştirme belgesi, 2018 yılı üniversiteye kayıt belgesi yada öğrenci belgesi, Açık Lise mezunları için ikametgah belgesinin gerektiği belirtildi.