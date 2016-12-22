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22 Aralık 2016 12:12

Adıyaman’da güvenlik korucuları bilgilendirildi

Adıyaman’da güvenlik korucuları bilgilendirildi

22 Aralık 2016 12:12

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin korucu başlarının katılımı ile Adıyaman’da bir toplantı düzenlendi.
35 Yıldır terörle mücadele de aktif rol alan ‘köy korucuları’ ibaresi kaldırılarak ‘güvenlik korucusu’ olarak isimlendirildi.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bünyesinde yeni kurulan Korucular Daire Başkanlığı koordinesinde koruculuk sistemini ilgilendiren yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi. Mevcut problem sahalarını tespit etmek ve talepleri yerinde dinlemek amacıyla Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin korucu başlarının katılımı ile Adıyaman’da bir toplantı düzenlendi.
Adıyaman Valiliği Seminer Salonunda düzenlenen toplantıya Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Korucular Daire Başkanı Oğuzhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Vali Yardımcısı Murat Süzen ve Yusuf Özdemir, Anadolu Köy Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin korucu başları katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda Korucular Daire Başkanı Oğuzhan Bingöl tarafından güvenlik korucularına görev sahalarında yaptıkları faaliyetler ve özlük haklarına yönelik yapılan iyileştirmeler hakkında bir sunum yapıldı.
35 yıldır terörle mücadele de Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük yardımcılarının köy korucuları olduğunu dile getiren Adıyaman Valisi Abdullah Erin, “PKK terörü ile mücadele edilen bu son 30-35 yıllık sürede korucularımız çok büyük fedakarlıklar göstererek, vatanımızın bekası ve milletimizin birlik ve bütünlüğü uğruna Güvenlik Kuvvetlerimizin yanında çok büyük bedeller ödediler. Köy Korucularına yeni statü kazandırılarak isimlerindeki ’geçici’ ve ’köy’ ibareleri kaldırılarak, ‘güvenlik korucuları’ olarak adlandırıldı. Korucularımızın özlük hakları ile iş ve işlemlerini takip etmek üzere İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ‘Korucular Daire Başkanlığı’ kurulmuştur. Şimdiye kadar üstün vazife anlayışıyla görev yapan tüm korucularımıza teşekkür ediyorum. Bu uğurda şehadet mertebesine erişen korucularımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin huzurunu, birliğini, bütünlüğünü tehdit eden ve bin yıllık kardeşliğimiz bozmaya kalkışan bu coğrafyada son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle kararlı mücadelemiz devam edecektir” dedi.



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