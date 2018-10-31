Adıyaman'da HIMSS 6 belgesi alan sağlık kuruluşu 5'e yükseldi

Adıyaman'da HIMSS Stage 6 (Healthcare Information and Management Systems Society) belgesi almaya hak kazanan sağlık kuruluşu sayısı 5'e yükseldi.

Hasta güvenliğinin sağlanması konusunda üst düzey önlemler içeren, aynı zamanda kağıt ve röntgen filmi kullanımına gerek duyulmadan maliyetleri asgari seviyeye düşürerek, sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine imkan sağlayan bu sistem ile teşhis ve hasta işlemlerinde hız kazanıyor. Sağlık alanında hız, güven ve tasarruf devrimi niteliğini taşıyan dijital hastane çalışmalarına bir süre önce başlayan Adıyaman Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastaneler HIMSS 6 belgesinin alınması için gereken şartları karşılayarak belgeyi almaya hak kazandı.

2017 Çelikhan Devlet Hastanesi, 2018 yılında ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi, Besni Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Devlet Hastanesi HIMSS 6 kriterini yerine getirdi. HIMSS ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle yerinde gözlem ve değerlendirme sonucunda ‘Dijital Hastane' unvanı almaya hak kazandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen HIMSS 18 Eurasia Fuarı ve Emram eğitim konferansında Adıyaman Müdürlüğüne takdim edilen HIMSS 6 Emram sertifikaları İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz tarafından hastanelerimizin başhekimlerine takdim edildi.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, “Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tüm verilerin dijital ortamda işlenmesini ve görülmesini sağlayan sistemi bünyesinde hizmete koyarak, bölgede bir ilke imza atmış ve ülke genelinde A, B, C, D grubu tüm hastaneleri HIMSS ile sertifikalandırılan 2. il olmuştur. Bu başarıyla, Türkiye'deki yaklaşık 1200 hastane içinde ilk 53 sağlık kuruluşu arasında yer alan sağlık tesislerimizin ‘Dijital ve Güvenli' olduğu tescillendi. Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli (HIMSS Emram) olarak adlandırılan sistemin hastanelerimize entegre edilmesinin amacı teknolojiyi, hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesini yükseltecek şekilde kullanmaktır.

HIMSS Emram 6 Sertifikası ile Müdürlüğümüze bağılı sağlık tesisleri tamamen dijitalleşti. Muayene işlemi sonrası doktoru tarafından yataklı tedavi kararı alınan hastanın, hastaneye yatış işlemi anından taburcu edilinceye dek uygulanan tüm sağlık müdahaleleri ve prosedür işlemleri tamamen dijital ortamdaki sisteme kayıt edilerek kağıt kullanımı ortadan kaldırılıyor. Hastaların tedavi takibi tamamen dijital ortamda gerçekleştiği için sistem, doktor ve hemşirelerin tedavi sırasında hata yapmalarının önüne geçerek, hasta memnuniyeti ve güvenli tedavi hizmetinin tamamlamasıyla hayata geçmesini sağlıyor. Sağlık çalışanlarımızla ekip ruhu ile yoğun bir çalışma gayreti ile bu başarıyı elde ettik. Bu başarıda emeği bulunan yöneticilerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.