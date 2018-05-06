Adıyaman’da ‘Hz. Safvan’ı Anlamak’ konulu panel yapıldı

Safvan’ı Anlamak’ konulu panel Adıyaman’da büyük ilgi gördü.

Adıyaman Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen panele, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Siret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Tamer, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, dernek üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Düzenlenen panelde konuşan Siret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Tamer, “Siret Derneğinin geçen yıl başlattığı Safvan B. Mu’attal Günleri bu yıl etkinliklerle kutlandı. Birinci etkinlik kompozisyon yarışmasıydı. İkinci etkinlik, bir farkındalık oluşturmak adına Hz. Safvan’ı ne kadar tanıyoruz sorusu çerçevesinde bir sokak röportajı yapıldı. Bugünde ‘Hz. Safvan’ı Anlamak’ konulu panel düzenliyoruz” dedi. Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu ise, panelde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek panelin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından panele geçildi. Panele konuşmacı olarak, Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Kadri Çelik, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Hasan Maçin, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Şehit Hasan Aydoğdu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Karayılan katıldı.