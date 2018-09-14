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Adıyaman'da İdlib için dua edildi

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Suriye’nin İdlib kentinde yaşayanlar için dua edilerek, ateşkesin bozulmasına tepki gösterildi.

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar için dua edilerek, ateşkesin bozulmasına tepki gösterildi.


Cuma namazı sonrası Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen STK temsilcileri, burada İdlib'de yaşayanlar için dua etti. Düzenlenen basın açıklamasını Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına okuyan Ahmet Işık, “Kent ve çevresi sadece yerel 300 bin nüfusa değil, savaş nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinden güvenli olduğu için buraya gelen 3 milyonun üzerinde mülteciye de ev sahipliği yapmaktadır. Olası bir saldırıda birçok insan ikinci defa mülteci durumuna düşeceği gibi gidecek yerlerinin olmaması da ayrı bir trajedidir. Halihazırda nüfusun üçte ikisi zaten insanı yardıma muhtaç olan İdlib olası bir rejim saldırısı ardından da büyük bir insanın felaketlere karşı karşıya görülmektedir” diye konuştu.

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