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Adıyaman'da ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzatıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi bir ailenin temel ev eşyası eksiği giderildi.


İki çocuk annesi mağdur kadının belediyeye başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, ailenin ev için ihtiyaç duyulan malzemelerini ivedi olarak temin ederek, teslim etti.


Buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, perde, giyim ve mutfak malzemelerinin içerisinde bulunan temel ev ihtiyaçlarını aileye teslim edildiğini söyleyen yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak yoksul ve muhtaç ailelere yaptıkları yardımların devam edeceğini müjdeledi.

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