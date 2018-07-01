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01 Temmuz 2018 14:02

Adıyaman’da ikamet yangını korkuttu

Adıyaman’da, meydana gelen ikamet yangını korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman’da ikamet yangını korkuttu

01 Temmuz 2018 14:02


Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 20117 Sokak içerisinde bulunan 3 katlı binanın 14. Katında ikamet eden Hasan Özen’e, ait evde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden ikamet sakinleriyle mahalleliler bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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