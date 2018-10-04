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Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga

Adıyaman’da aralarında husumet olan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Adıyaman'da aralarında husumet olan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Ölen ya da yararlanın olmadığı kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce şahıslardan biri yanında getirdiği tüfekle havaya ve etrafa rast gele ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve takviye olarak özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek kavga eden şahıslara müdahale etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri silahı ateşleyip daha sonra silahla olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Öte yandan yaklaşık 1 yıl önce aynı grup arasında Yeni Mahallede çıkan kavgada 1 kişi pompalı av tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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