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20 Mayıs 2018 10:53

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 8 kişi yaralandı.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

20 Mayıs 2018 10:53


Edinilen bilgiye göre, Besni-Araban karayolu Çörmük Kavşağı yakınlarında İbrahim Temel idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile Hanifi Yasak idaresindeki 02 LD 531 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yabancı plakalı otomobil taklalar atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüleri Hanifi Yasak ve İbrahim Temel ile otomobillerde bulunan Sıla, Rahime, Ayşe, Amine, Başak Yasak ve Gülizar Topaloğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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