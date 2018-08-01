Adıyaman’da ilk kez pankreas kanseri ameliyatı yapıldı

Dr. Hüseyin Alakuş ve ekibi tarafından Adıyaman’da ilk kez pankreas kanseri ameliyatı verdi.

Adıyaman’da 78 yaşındaki Mustafa Atlıhan’a isimli hasta ülkemizde sadece büyük merkezlerde yapılabilen Whipple ameliyatı uygulanarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Mustafa Atlıhan’ın karın ağrısı, sarılık şikayetiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Op. Dr. Hüseyin Alakuş tarafından yapılan muayene ve incelemelerle karında pankreas baş kesiminde tümoral kitle tespit edildi. Ayrıntılı incelemelerden sonra hastayla birlikte ameliyata karar verildi.

Hüseyin Alakuş konuyla ilgili bilgi vererek, “Ameliyatta midenin bir kısmı, oniki parmak bağırsağı ve pankreas baş kısmı çıkarıldı. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyattan kısa bir süre sonra yürüyebilen hasta, ameliyat sonrası bakımında sorun yaşanmadı. Genel durumu iyi olan hastanın taburculuğu planlanmaktadır. Bu ve buna benzer ileri düzey kanser ameliyatları hastanemiz cerrahi onkoloji kliniğinde son 1 yıldır başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Yapılan bu ameliyatlarda emeği geçen hekim ve sağlık personeli arkadaşlarıma, özellikle Başhekim Yardımcımız Op. Dr. Mahmut Aslan nezdinde tüm hastane yönetimimize teşekkür ediyorum” dedi.

Hastane olarak önemli bir operasyonu gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Hastane olarak gerek branşlarında uzman hekimlerimiz, hastane çalışanlarımız ve modern cihazlarımızla sadece Adıyaman halkına değil, bölgemize ve farklı illerden gelen hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Hastanemiz bünyesinde bir biri ardına önemli operasyonlara imza atarken son olarak 78 yaşındaki Kanser hastamıza hastanemiz hekimlerinden cerrahi onkoloji uzmanı Op. Dr. Hüseyin Alakuş tarafından başarılı bir operasyon yapılmıştır. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, başarılı operasyona imza atan hekimimize ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.