Adıyaman’da İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi

Adıyaman Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından Adıyaman Demokrasi İlkokulunda İlköğretim Haftası Kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını Okul Müdürü Mahmut yılmaz yaparak, 850 öğrenci, 39 öğretmen ile 30 derslikte eğitim ve öğretime hazır olduklarını dile getirdi.

Daha sonra konuşan Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise, eğitimin bir ülkenin kalkınmasında rol alan en önemli esaslardan birisi olduğunu vurgulayarak, “Eğitim sistemimizde öğrencilerimizin zihnen ve bedenen geliştirilmesi sadece ferdi bir iyileşme değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmamızı da sağlayacak yollardan birisi olarak değerlendirilmekte ve ele alınmak zorundadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi bir insan ve iyi birer vatandaş yapmanın, gelecekte onları ülke yönetiminde söz sahibi olmalarının, toplumsal sorunlara duyarlı ve bunların çözümü yolunda çaba harcayan fertler olarak yetiştirmenin ancak iyi bir eğitimle mümkün olacaktır. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak aktif vatandaş yetiştirme gayretindeyiz. Yaklaşık 150 bin öğrencimize 796 okulda görev yapan 9 bin 880 eğitimcimizle bu değerleri vermenin gayretinde olacağız.2017 yılında 3 tanesi hayırseverlerin yaptırdığı olmak üzere 80 okul bin 71 derslik inşaatımız bulunmaktadır. Samsat ilçesinde konteynırlarda eğitim öğretim sorunsuz bir şekilde başladı. Ders kitaplarımız yüzde 20 eksik ile 1 milyon 966 bin 868 adet kitabımızın dağıtımı tamamlandı” dedi.

Daha sonra konuşmak için kürsüye gelen Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, kendisi konuşmadan önce öğrenciler adına Baver Deniz Çalğan, öğretmenler adına hakan Özöncele söz hakkı vererek onların konuşmasını istedi.

Daha sonra konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında, “İlköğretim okumanın, anlamanın, görmenin ve gördüğünden anlam çıkarmanın, ders almanın, düşünmenin, aklı kullanmanın, zekayı terbiye etmenin yani, milli kültürün temellerinin atıldığı yerdir. Genç beyinlerin vatan ve millet sevgisini, bağımsız ve şerefli yaşamaya başladığı yerdir ilköğretimdir. Mili birlik ve beraberliğe, milli ahlak ve terbiyeye giden yolun başlangıcıdır ilköğretim. İlköğretim Haftası geleceğimizin teminatı, bezlerin en kıymetli varlığı ve gururu olan evlatlarımızın, sevinç ve övünç günleridir. Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunun meşalesidir.

Sevgili öğrenciler öğrenmek için birçok faktöre bağlı devamlılığı olan bir süreçtir. Bu süreçte başarılı olmak sadece derslerden yüksek not almak değildir. Başarı kendini tanıma, sorumluluk duyma, yaşantısını doğru planlama, evrensel değerleri kültürel değerlerle yoğurabilme gibi hayata dair birçok değeri müteşekkil bir durumdur. Hayatta önemli olan dünyayı anlamaktan ziyade onu değiştirmektir. Sizler ülkemizi daha yaşanabilir ve müreffeh hale getireceksiniz.

Sevgili öğretmenler, yorucu ama manevi anlamı yüksek bir eğitim öğretim yılına başlıyorsunuz. Bu ülkenin evlatlarını saygın bir birey olmaları için ne kadar özveriyle çalıştığınızı biliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından halkoyunları gösterileri sunularak, günün anlam ve önemine ilişkin öğrenciler şiir okudu. Yeni açılan okulun kurdele ile açılışı yapıldı. Daha sonra sınıfları gezen protokol üyeleri öğrencilere kitaplarını ve ’15 Temmuz Milli İrade’ dergilerinden dağıttı.