Adıyaman'da iş adamını soyan şahıslar Osmaniye'de yakalandı

Türkiye'nin birçok ilinde bankadan çıkan kişileri takip ederek soydukları belirlenen hırsızlar son olarak Adıyaman'da bir iş adamının önünü keserek 25 bin lirasını gasp etti. Soygunun ardından kayıplara karışan şahıslar, parayla birlikte Osmaniye'de yakalandı

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesinden 25 bin TL ile çıkan iş adamı Sırrı Yılmaz'ı takip eden H.D., F.A., D.T. ve B.P., iş adamını Yılmaz'ın otomobilinin lastiğini bıçakla kesmiş ve ardından da lastik değişimine yardım bahanesi ile yaklaşarak otomobilde bulunan 25 bin lira, kredi kartları ve çek koçanlarının olduğu çantayı çalıp kaçmıştı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında şahısların kimlikleri belirlenmişti.

Şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kısa sürede tamamlayan polis ekipleri, Adıyaman'dan Osmaniye'ye giderek H.D., F.A., D.T. ve B.P.'nin kaldığı ikamete operasyon düzenledi. Yapılan baskında soygun olayına karışan H.D., F.A., D.T. ve B.P. gözaltına alınırken, soygunda çalınan 25 bin TL ile kredi kartları ve çek koçanları ele geçirildi. Paralar, kredi kartları ve çek koçanı Sırrı Yılmaz'a teslim edildi.

Polisten parasını teslim alan Sırrı Yılmaz, polis ekiplerinin yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Bankadan çıkışta aracın öncele lastiği bıçak ile patlatıyorlar sonra yardım etmek bahanesi ile 4 kişi yaklaştı arabaya. Yardım bahanesi ile yaklaşan adamlar arabada bulunan para dolusu çantayı alıp kaçtılar. 25 TL para, kredi kartları, çek koçanları vardı. Sonuç emniyet teşkilatımızın çok büyük gayretleri ile aynı gün içerisinde yaptıkları çalışmalar neticesinde şahıslar yakalandı. Paramızın bir kuruşuna bile dokunulmadan polisler şahısları yakaladı. Paramızı tam olarak teslim aldık. Başta Emniyet Müdürümüz Metin Alper'e, Asayiş Müdürü Feyzullah Bey ile tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osmaniye'de gözaltına alınarak Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslar işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, Türkiye'nin bir çok ilinde aynı yöntemle soygun yapan şahısların, adam yaralama, hırsızlık, cezaevi firariliği, yankesicilik, uyuşturucu kaçakçılığı, terör örgütüne provokatörlük yapma, silahlı saldırı, kimlikte sahtecilik ve yağma gibi suçlardan sabıkalarının olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.