Adıyaman'da işçilere sağlık taramasından geçti

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler, iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde 4'lü sağlık taramasından geçti.

İş Güvenlik Uzmanları ve İş Sağlığı Hekimleri nezaretinde gerçekleştirilen sağlık taraması kapsamında Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde görev yapan personeller, akciğer grafiti testi, odyometri testi, solunum fonksiyonları testi ve hemogram testinden geçirildi.

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren yetkililer, sağlık taramalarının rutin şekilde belediyenin tüm biriminde çalışan işçiler için yapılacağını belirterek, “Adıyaman Belediyesi olarak iş güvenliği ve iş sağlığı konusu üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Bu anlamda özellikle sahada ve ağır işte çalışan işçilerimizin sağlık kontrollerini rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün Fen İşleri ile Su ve Kanalizasyon İşleri müdürlüklerimizde görev yapan işçilerimizi çeşitli testlerden geçirdik. 4'lü sağlık taraması olarak da adlandırılan bu testler sonucunda işçilerimizin sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olacağız” diye konuştu.