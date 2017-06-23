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23 Haziran 2017 14:46

Adıyaman’da işitme engelli adam yanarak öldü

Adıyaman’da, 2 odalı toprak evde çıkan yangında işitme engelli bir kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Adıyaman’da işitme engelli adam yanarak öldü

23 Haziran 2017 14:46


Edinilen bilgiye göre, Haydar Efendi Caddesi 2304 Nolu Sokak’ta bulunan 2 odalı toprak evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri ise olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Evde bulunan Mahmut Şahin yanarak feci şekilde can verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde alevler söndürülürken Mahmut Şahin’in yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.


Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, feci şekilde yanarak can veren Mahmut Şahin’in işitme engelli olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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