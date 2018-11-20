Adıyaman'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yarmakaya Köyü civarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar kapsamında otomobil içerisinde 140 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı olarak otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.