Adıyaman'da ‘Kalbin için pedalla' etkinliği

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İle Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla ‘Kalbin için pedalla' isimli bisiklet etkinliği düzenlendi.

29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da, yaklaşık 10 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi. Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için düzenlenen bisiklet turuna büyük, küçük birçok vatandaş bisikleti ile katıldı. Adıyaman Valiliği önünde başlayan ve 10 kilometre yol katledilen bisiklet turu sonrası tura katılanlar, Adıyaman Valiliği önünde yeniden bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikte bir bisiklet ile çarpışan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Kutlu yere düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Kutlu'ya müdahale etkinlikte bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Kutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.