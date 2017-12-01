Adıyaman’da kamyonetler çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Salih Çoban idaresindeki 02 DY 320 plakalı kamyonet ile Yusuf Felek idaresindeki 02 KE 102 plakalı kamyonet Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada Hüseyin Çoban ile Hacı İbrahim Çoban olay yerinde hayatını kaybederken araçlarda bulunan Salih Çoban, Mehmet Çoban, Yusuf Felek, Mehmet Felek ve Suriye uyruklu Mustafa Hamo yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.