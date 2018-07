Adıyaman’da kaybolan iki kuzen sağ bulundu

Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz Pazartesi günü Adıyaman’ın Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden ve iş aramak için evden çıkan her ikisi de 17 yaşında olan Hattab ve Hemberi Süt isimli iki kuzenden bir daha haber alınamadı. Çocuklarından haber alamayan aileler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri iki kayıp kuzenin bulunması için çalışma başlattı. 4 gün boyunca her yerde aranan kayıp kuzenler Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından bulunarak aileye teslim edildi. Sağ salim bulunan ve ailelerine teslim edilen her iki kuzenin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Çocuğunun ve yeğenin bulunmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Hattab Süt’ün babası Ayhan Süt, "Sağlam bir şekilde çocuğum ve yeğenim bulundu. Şu anda ikisi de evde ve durumları gayet iyi. Bir baba olarak mutluyum, sevinçliyim. Rabbim inşallah hiçbir babaya çocuk acısı göstermez. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.