Adıyaman’da kaza sonrası kavga

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı, eski otogar önünde 02 LF 798 plakalı Emrah Koçak yönetimindeki kamyon ile 02 AG 417 plakalı Muhammet Suna yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonrasında iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan kamyon sürücüsü Emrah Koçak hafif şekilde yaralandı. Yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmeyince ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri kavga sonrası vatandaşları uzaklaştırmak istedi ancak Ahmet C isimli şahıs polisin ikazlarına uymayarak polisle tartıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs üzerinden 4 içimlik esrar maddesi çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.