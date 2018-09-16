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Adıyaman'da KBRN eğitimi verildi

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından Gölbaşı ilçesinde itfaiye ve zabıta ekiplerine KBRN eğitimi düzenlendi.


Gölbaşı Belediyesi konferans salonundaki eğitimde, itfaiye ve zabıta müdürlüğünde çalışan personellere kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditler hakkında bilgiler verildi.


AFAD KBRN Uzmanı Hacı Bayram Polat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eğitimde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak tedbirlerin anlatıldığını söyledi.


Polat, eğitimlerde, bu kapsamda söz konusu tehditlere karşı müdahale faaliyetlerini yürütülerek, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.


Ayrıca KBRN Uzmanları Fatih Bölücü, Ahmet Örge ve Hakan Akaslan tarafından da, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditler hakkında da bilgiler verildi.

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