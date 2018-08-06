Adıyaman’da Kentsel Dönüşüm başladı

Adıyaman tarihinin en kapsamlı ve en geniş alanına sahip kentsel dönüşüm çalışmalarında başlamak için uzun hak sahipleriyle görüşmeler gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, proje için ilk kepçeyi vurdu.

Mara ve Varlık Mahalleleri ile Musalla, Ulucami ve Alitaşı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 61 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen ilk yapının Mara Mahallesinde yıkıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yıllardır üzerinde çalıştığımız kentsel dönüşüm projesi için bir bir aşarak geldiğimiz aşama bizleri çok mutlu etti. Uzun uğraşlar sonucunda bürokratik işlemleri tamamlayıp, hak sahipleriyle görüşmelerde bulunan ekiplerimiz, görüşmeler neticesinde anlaşılan bir hak sahibinden yapısını satın alarak yıkımını gerçekleştirdi. İnşallah en kısa sürede diğer hak sahipleriyle de anlaşmaları tamamlayıp bu projeyi hayata geçiririz. Kentsel dönüşüm projesi hayata geçerse şehrimiz yeni bir yüz, yeni bir çehre, yeni bir çarşı, yeni bir sosyal alan ve yeni bir konut alanına kavuşmuş olacak. Halkımızın bu konuda yardımcı olacağına ve el ele vererek bir an önce şehrimize katkı sağlayacak bu projenin hayata geçirmemize destek vereceklerine inanıyorum” diye konuştu.