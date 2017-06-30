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30 Haziran 2017 23:25

Adıyaman’da ki anız yangını 15 saat sonra söndürüldü

Adıyaman’da sabah saatlerinde başlayan ve 12 köyün etrafını saran anız yangını, 15 saat sonra söndürülebildi.

Adıyaman’da ki anız yangını 15 saat sonra söndürüldü

30 Haziran 2017 23:25


Adıyaman merkeze bağlı Yarmakaya (Çakal) köyü yakınlarında bir tarlada yakılan anız ile başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yaklaşık 15 bin dönümlük alana yayılan yangın, kısa sürede büyüyerek binlerce dönümlük alana yayıldı.


Adıyaman Şanlıurfa yol ayrımının bulunduğu yerleşim birimlerine sıçrama ihtimali olan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de müdahale etti. Köylüler bir taraftan ekinlerin zarar görmemesi için tarlaları traktörlerle sürdü.


Meyve ağaçları ve tütünlere zarar veren yangın itfaiye ekiplerinin 15 saatlik çalışmasının sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.




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