İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da ki öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Adıyaman merkez ve ilçelerinde iki hafta içerisinde yaklaşık 10 bin öğretmene trafik eğitimi verildi.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan tüm öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi. Yaklaşık iki hafta süren eğitimlerde 9 bin 253 öğretmen eğitimlerden faydalandı.


Trafik eğitimlerinde, genel trafik kurallarının yanı sıra polis-öğretmen işbirliği, öğrencilerin örnek aldığı öğretmenlerin trafikte ki davranışları, trafikte saygı, dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsedildi.


Eğitimleri Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, polis memurları Sadullah İnan, Taner Uruş tarafından eğitimler verildi.


Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, eğitimlerin sonunda öğretmenlerin trafik ile ilgili sorularını cevaplayarak, önerilerini dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.