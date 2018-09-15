Adıyaman'da ki öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan tüm öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi. Yaklaşık iki hafta süren eğitimlerde 9 bin 253 öğretmen eğitimlerden faydalandı.

Trafik eğitimlerinde, genel trafik kurallarının yanı sıra polis-öğretmen işbirliği, öğrencilerin örnek aldığı öğretmenlerin trafikte ki davranışları, trafikte saygı, dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsedildi.

Eğitimleri Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, polis memurları Sadullah İnan, Taner Uruş tarafından eğitimler verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, eğitimlerin sonunda öğretmenlerin trafik ile ilgili sorularını cevaplayarak, önerilerini dinledi.