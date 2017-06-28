Star Gazetesinin manşetten “Terörün Yeni Finans Kaynağı” başlığı ile verdiği habere Adıyaman’da ki sivil toplum kuruluşlarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Adıyaman’da ki milletvekillerinden siyasilere, sivil toplum kuruluşlarından oda başkanlarına kadar toplumun her kesiminden habere tepki gösteriliyor.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, kıyılmış tütünün merkezi olan Adıyaman’ın hiçbir zaman teröre destek vermediğini vurguladı.

Ziya Duranay açıklamasında, “Adıyaman’da teröre destek tarihinde hiç vermemiştir. İlimizin geçim kaynağı olan tütünün PKK’ya destek veriyormuş gibi gösterilmesi Adıyaman halkını üzmüştür. Eğer bu haberler yapılacaksa doğrusunu yazmalarını bekliyoruz. Yurt dışından gelen gümrük kaçağı sigaraların bir an önce önlenilmesi gerekmektedir. Adıyaman halkı bunu hak etmemiştir Yurt dışından tırlarla gelen gümrük kaçağı sigar örgütün ekmeğine yağ sürüyor olabilir ama gariban çiftçinin geçim kaynağı olan kıyılmış tütünün bu şekilde gösterilmesi kabul edilir bir şey değildir. Bu tütün bu ülkenin Adıyaman’da ki kırsal kesimde yetişen tütün garibanların geçim kaynağıdır. Yıllardır Adıyaman’da kangren olan tütün hadisesinin biran önce çözülmesi gerekiyor.. Derinden bizleri üzmüştür. Bu haberin biran önce düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ise açıklamasında, “Star Gazetesi tarafından yapılan haber halktan kopuk, masa başında yapılan bir haberdir. Yöremizde tütün yetiştiricileri alnının teriyle, onuruyla, şerefiyle tütün eker. Tütünü kazar, bakar, kıyar ve satar. PKK ile bu tütün üreticilerin bir tutmak akıl karı değildir. Ülkedeki savcılarımız bunu ihbar kabul etmeli, varsa PKK bağlantısı ortaya çıkarmalı. Yoksa da haberi yapanlara ibretlik bir ceza vermelidir ki kimse bir daha böyle bir şeye yeltenmesin” diye konuştu.

CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Nedim Evli ise açıklamasında, “Tütün Adıyaman’ın ve Adıyamanlının aşı, ekmeği, alınteri ve geçim kaynağıdır. Star Gazetesinin attığı manşet tam anlamıyla bir skandal ve bu işi bilmemektir. Bu manşet mevcut iktidarın Tütün yasağındaki yolunu açmaktır. Tütüne yasak getirecekse böyle yollara başvurulmasın. Tütün üreticilerini açlığa yoksulluğa sevk etsin, yasak getirsin ama üreticileri bu şekilde ağır ithamlarda suçlamasın. Adıyaman’da yaklaşık 100 bin kişinin doğrudan yaşam hakkıyla ilgili olan bu meselenin bundan sonra da devam edecek. Üreticilerin ürünlerine Türkiye’nin değişik bölgelerinde el konulacağı ve bunun da ortaya çıkaracağı mağduriyetler dikkate alındığında meselenin çözümü konusunda Adıyaman’daki tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışarak,acilen gerekli adımların atılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.