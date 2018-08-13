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13 Ağustos 2018 00:41

Adıyaman’da korkutan bahçe yangını

Adıyaman’da, ormanlık alana yakın bulunan bir bahçede çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Adıyaman’da korkutan bahçe yangını

13 Ağustos 2018 00:41


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolunda bulunan Marina Mesire alanı üst kısımlarında bulunan bir bahçede bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek hem mesire alanına hem de bahçenin ilerisinde bulunan ormanlık alana doğru ilerledi. Hızla ilerleyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adıyaman Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Rüzgardan dolayı alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yangın civarda bulunan ormanlık alana ve mesire alanına sıçramadan söndürülebildi. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken birçok ağaç yanarak kül oldu. Yangın esnasında ise trafiğe kapatılan eski Adıyaman- Kahta karayolu ise yangın sonrası yeniden trafiğe açıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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