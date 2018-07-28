Adıyaman’da köylerin levhaları yenileniyor

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafın başlatılan çalışma ile bazı vatandaşlar tarafından hedef tahtası haline getirilen, kar, rüzgar, yağmur gibi nedenlerle okunmaz hale gelen yön tabelaların yerine Karayolları Genel Müdürlüğünün standartlarına uygun karanlıkta da rahatlıkla görülebilecek fosforlu şekilde hazırlanan tabelalar yerleştiriliyor.

Adıyaman merkez ve ilçelerindeki tüm köy yollarına yön tabelası, köy giriş ve çıkışlarına ise köy isimleri tabelaları yerleştirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “Yön tabelaları vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından başlatılan çalışma ile 448 köyümüzün köy giriş ve çıkışlarına ve köy isimlerin yer aldığı tabelalar yenileniyor. Özellikle sürücülerin gece rahatlıkla görebilecekleri fosforlu malzemeden yapılan tabelalar yerleştiriliyor. Fosforlu şekilde hazırlanan tabelalar, böylece karanlıkta da rahatlıkla görülebiliyor. Bu şekilde köylere ulaşım rahatlıkla yapılacak olup, dışarıdan gelen ziyaretçiler zahmet çekmeden köylere ulaşabilecektir. Aynı zamanda trafik yön ve bilgi levhaları kazaların azalmasına büyük oranda katkı sağlayacaktır. Bunun için özellikle köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli bir yolculuk yapmaları için trafik yön levhalarına dikkat etmelerini ve korumalarını istiyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise levhaların yenilenmesinden duydukları memnuniyetleri dile getirerek, teşekkür etti.