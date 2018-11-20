Adıyaman'da meclis üyeleri için adaylık başvurusu devam ediyor

Genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyelerinin belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının 3 Aralık 2018'e kadar devam ettiğini söyleyen Başkan Alkayış, “ AK Parti il, ilçe, belde belediye başkanlığı başvuruları 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 24.00 sona ermiştir. Bu kapsamda AK Parti'de yerel seçimlerde aday belirleme sürecinin en önemli adımlarından biri pazar günü atıldı. Türkiye genelinde aynı anda başlayan ve Adıyaman'da da Pazar günü E-Temayül yoklamasında oylarını dijital ortamda kullanılarak aynı anda genel merkeze iletildi. AK Partimizin en önemli saç ayağı olan il genel üyeliği ve belediye meclis üyeleri için ise süreç devam ediyor. Bu başvurular 3 Aralık 2018 saat 17.00'e kadar devam edecektir. Başvuru için genel merkezimizin belirlediği kriterler çerçevesinde alınmaktadır. Bu kapsamda başvuru evrakları partimiz merkez ilçe başkanlığından alınabilir. Merkez ilçe başkanlığımız il genel üyeliği ve belediye meclis üyelikleri ile ilgili başvuruları sabah saat 10.00 ile 17.00 arasında kabul etmektedir. AK Parti il genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuru aidatı 500 TL'dir. Kadın ve 18-25 yaş arası gençlerden aday adayları yarı oranında. Engelli aday adaylarından dörtte bir oranında aidat alınmaktadır. Temsil gücü olan memleket adına sözü olan ve AK Partimizin prensiplerini paylaşan tüm kardeşlerimiz müracaatta bulunabilirler. İlçemizde il genel meclis üyelikleri ve belediye meclis üyeliği aday adayı başvuru sürecin de ilimize partimize ve ülkemize hayırlara getirmesini temenni ederim” diye konuştu.