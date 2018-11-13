Adıyaman'da Mehmet Akif Ersoy anlatıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba'nın konuşmacı olarak katıldığı ‘Mehmet Akif ile Anlaşabilmek ve İstiklal Marşı Gençliği' konulu konferans yoğun ilgi gördü.

İstiklal Marşımızın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un bilinmeyen yönlerinin anlatıldığı konferansa ev sahipliği yapan Adıyaman Belediyesi, Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Fatih Akbaba'yı Adıyamanlılarla buluşturdu.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa yoğun ilgi gösteren vatandaşların bir kısmı salona sığmadı.

Konferansa Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Adıyaman Belediyesi Meclis Üyeleri, kurum ve birim müdürleri de katıldı.

Programa ev sahipliği yapan Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'nun ‘hoş geldiniz' konuşmasıyla başlayan program daha sonra Fatih Akbaba'nın konferansı ile devam etti.

Fatih Akbaba, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un küçüklüğünden vefatına kadar olan süreçte yaşadıklarını davetlilere anlattı.

Önemli olanın Mehmet Akif'in şiirlerini iyi okumak olmadığını, fikri ve sosyal dünyamızda Akif'in fikirlerinden hangi izler taşıdığımızı sorgulamak olduğunu belirten Akbaba, “Hepimiz isteriz ki Akif gibi bir çocuğumuz olsun. Bunu isteyebilmek için önce Emine Şerife Hanım gibi bir anne, Tahir Efendi gibi bir baba olmak gerekmektedir. Bunun için ilk başta iş anne ve babaya düşüyor” dedi.

Milli Marşın Şairi olmuş, iki dönem milletvekilliği yapmış olan Mehmet Akif Ersoy'un ölümünden hemen sonra yaşanan trajedilerden de bahseden Akbaba, “Mehmet Akif'in vefat etmesinden sonra bu ülkenin yöneticileri cenaze namazına halkın katılmaması için valiliğe yasak getirmesi emrinde bulunmuştu. Ancak buna rağmen üniversite öğrencileri tarafından toplanan binlerce vatansever genç, Üstad Akif'i namına yaraşır bir şekilde defnetti. Yani Mehmet Akif'e bu ülkenin o dönem ki yöneticileri değil, milletin kendisi sahip çıktı. Bize unutturulmaya çalışan bu insanı sadece şiirini okuyarak iyi anladığımızı düşünüyorsak yanılırız. Bize yakışan onun fikirlerinden ve insani duruşundan faydalanmak, ailemize, toplumumuza ve devletimize katkıda bulunmaktır. İşte o zaman Mehmet Akif Ersoy ile anlaşmış olabiliriz. Dostlar Akif'i çocuklarımıza ve ailemize iyi anlatmalıyız ve Akif gibi dert adamı olmayı öğretmeliyiz” diye konuşarak sözlerini tamamladı.

Program sonunda tekrar sahneye çıkan Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, sahneye davet ettiği AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ile birlikte hoş sohbetinden dolayı konuşmacı Fatih Akbaba'ya teşekkür edip, Adıyaman yöresine ait seccade ve çeşitli hediyeler takdim etti.