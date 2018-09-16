Adıyaman'da mermer ocağında patlama: 1'i ağır 3 yaralı

Adıyaman'da, bir mermer ocağında bulunan patlayıcıları imha etmek istedikleri iddia edilen işçilerin yanında patlayıcıların patlaması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyü yakınlarında bulunan bir mermer ocağında çalışan işçiler, ocakta bulunan patlayıcıları iddiaya göre imha etmek istedi. Patlayıcıları imha etmek istedikleri iddia edilen işçilerin yanında aniden patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada makine operatörlerinden Ahmet Gün (25), Yakup Yaman (28) ve makine bakım ustalarından Orhan Gökçe (22), yaralandı. Yaralılar, iş arkadaşları tarafından bir otomobile konularak Adıyaman merkeze doğru yola çıkıp 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Merkeze bağlı Kömür beldesine kadar otomobille getirilen yaralılar daha sonra burada 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Gün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.